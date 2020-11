Morto legale catanese per cui si erano mobilitati donatori plasma immune

Catania - E' morto nel reparto di rianimazione del Garibaldi centro, l'avvocato 55enne Fabio Ferlito per il quale una settimana fa era partita una massiccia campagna di solidarietà per raccogliere sacche di plasma iperimmune per combattere il covid. Purtroppo da quello che trapela da ambienti medici già da giorni il quadro clinico del paziente era fortemente compromesso. I medici rianimatori a questo punto avevano avevano ipotizzato la possibilità di trattare il paziente con sacche di plasma iperimmune, ma il Garibaldi non ne aveva a sufficienza.

Venerdì è cominciata la somministrazione delle sacche, che sono andate anche a un medico radiologo di 45 anni, pure lui intubato. Ma mentre il radiologo ha mostrato segnali di ripresa, l'avvocato è rimasto con un quadro clinico severo.