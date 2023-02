Morto suicida a Pachino, la storia di Vincenzo finisce alle "Iene"

Pachino - La morte di Vincenzo Cancemi, 42 anni, di Pachino trovato cadavere il 28 aprile scorso nella casa di campagna dei genitori, in contrada Lettiera, a Pachino, è finito alla trasmissione Le Iene, andato in onda su Italia 1. Per l’uomo, la Procura di Siracusa ipotizza il suicidio e tra gli elementi di prova c’è un video in cui Vincenzo annuncia alla sua ex compagna il suo gesto disperato. Nelle settimane scorse, il gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco si è riservato sulla decisione sulla opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Siracusa nel procedimento sulla morte di Vincenzo Cancemi.

La compagna avrebbe dichiarato di aver ritrovato il 42enne impiccato ad un albero e subito avrebbe chiamato il 118, la famiglia nutre dei dubbi su questa ricostruzione. Dubbi vengono sollevati sul “video della morte registrato nel cellulare in uso da Cancemi nel momento in cui si è impiccato all’albero”. L’avvocato ribadisce che “manca tutta la dinamica del presunto suicidio per impiccagione poiché dal video non si vede che Vincenzo sale sulla sedia e si lascia cadere”.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato con una ferita al capo e senza una scarpa. I familiari, che escludono che il 42enne “avesse intenti suicidari”, chiedono di procedere “con l’esame autoptico del cadavere sulla presupposto che la morte di Vincenzo” sia stata “istigata o avvenuta per causa violenta”. Il servizio mandato in onda da Ie 'Iene' lasciano molti dubbi sull'intera. vicenda. Il VIDEO.