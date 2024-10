Morto un 12enne, il suo monopattino è stato investito da un’auto

Palagonia, Catania - È morto Simone Lagona, 12 anni.

Viaggiavano su un monopattino quando sono stati investiti da un’auto, in via Garibaldi a Palagonia. Per uno dei due ragazzini, entrambi 12enni, non c’è stato nulla da fare: dopo l’impatto avvenuto intorno alle 18 di ieri 12 ottobre i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo sono stati vani. L’altra vittima, dopo una corsa d’urgenza al policlinico di Catania, è fuori pericolo. Illeso l’automobilista. Sulle cause del sinistro indagano i carabinieri. Messaggi di cordoglio in queste ore provengono da tutta la comunità di Palagonia in ricordo del piccolo Simone Lagona.