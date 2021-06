Mostra le pudenda a una ragazza, 60enne denunciato per violenza sessuale

Palermo - C'è pure un 60enne che ha mostrato i genitali a una ragazza in attesa dell’autobus tra le 4 persone denunciate dalla Polizia Ferroviaria, nel bilancio dei controlli effettuati in treni e stazioni nell'ultima settimana in tutta la Sicilia. L'episodio si è verificato a Palermo e l'uomo è stato denunciato per violenza sessuale.

Gli altri 3 denunciati sono: un cittadino nigeriano privo di biglietto a Barcellona Pozzo di Gotto per minacce, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale; un somalo a Messina per le false dichiarazioni sulla propria identità personale (e il minore che era con lui riaffidato alla comunità di Giarre da cui si era allontanato); infine un italiano a Catania senza biglietto, rifiutatosi di declinare le proprie generalità.