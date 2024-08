Moto contro auto, muore Alessio Calleri

Siracusa - Non ce l’ha fatta Alessio Calleri, il giovane coinvolto nell’incidente stradale a Siracusa, avvenuto sulla SS 124, all’altezza degli svincoli autostradali che immettono sulla A18. La moto che guidava si è scontrata con una Rav 4. L’impatto è stato micidiale ed il motociclista è morto dopo il ricovero di qualche ora all’ospedale Umberto I° di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale di Siracusa, lo scontro sarebbe avvenuto mentre il suv stava per imboccare la rampa di accesso all’autostrada, in direzione sud. Dalla corsia opposta sarebbe, quindi, sopraggiunta la moto. La forza dell’impatto, secondo gli intervenuti, avrebbe impresso all’auto una rotazione di circa 90 gradi. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi, in attesa di tutti i successivi adempimenti.

Le condizioni di Alessio Calleri sono apparse subito gravi ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Umberto I. A nulla, purtroppo, sono valse le cure cui è stato sottoposto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la morte del giovane. “Non ci sono parole per descrivere il dolore quando perdi un fratello con cui sei cresciuto insieme, non ci credo ancora fai buon viaggio amico mio”. “Ciao Alessio, che tu possa riposare in pace. Veglia sulla tua famiglia e sui tuoi bambini. Sincere condoglianze alle famiglie Calleri e Di Mari”.