Chiaramonte Gulfi - Non ce l'ha fatta Adriano Parisi, 35 anni, chiaramontano, vittima ieri sera di un incidente stradale. Adriano era in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un camion in contrada Pezze, in prossimità di un incrocio.

Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del 118 del vicino PTE di Villaggio Gulfi. Il giovane è spirato in tarda serata al Guzzardi di Vittoria. Adriano Parisi lascia una compagna e due bambini. Era un appassionato cacciatore.