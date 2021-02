Moto contro furgone, muore un 46enne

Marsala - Nicola Titone, 46 anni, è morto, nel pomeriggio in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell'entroterra di Marsala. L'uomo viaggiava su una moto che si è scontrata a un incrocio con il furgone di una ditta di spedizioni. La vittima ha battuto il capo sul furgone e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.