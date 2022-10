Moto contro lo spartitraffico, muore 19enne

Aci Catena, Catania - Tragedia alle porte di Aci S. Filippo dove all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna, a seguito di un incidente stradale è morto un ragazzo di 19 anni, Mario Filetti di Aci Catena. Il giovane era a bordo di una motocicletta, insieme ad un’altra persona. I due centauri sono stati trasportati al pronto soccorso del Cannizzaro. Qui è morto Filetti poco dopo il ricovero, il passeggero anche lui di 19 anni, è stato invece trasferito al Policlinico di Catania. Le indagini per accertare la dinamica del sinistro, che sembra essere autonomo (in corso le verifiche per accertare il coinvolgimento o meno di altri mezzi), sono condotte dal Comando della polizia locale di Aci Catena. Non è ancora chiaro chi era alla guida della moto. Dopo la caduta i due sono finiti contro lo spartitraffico.