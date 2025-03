Moto contro un muro, perde la vita 43enne di Carini, Girolamo Savasta

Palermo - Girolamo Savasta, 43enne di Carini, è morto in un incidente stradale sul lungomare di Isola delle Femmine. A bordo di una moto Kawasaki la scorsa notte è finito contro un muretto. I carabinieri dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Savasta aveva riportato ferite molto gravi alla testa, non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se indossasse il casco.