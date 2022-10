Moto smarmittate, nuovo giro di vite a Modica

Modica - Venerdì la polizia locale ha destinato delle unità nel controllo del territorio col fine di arginare il fenomeno, diffuso ovunque, dei cosiddetti “fracassoni”, ovvero scooter e moto che disturbano la quiete delle persone. Il Comando ha impiegato, per l’occasione, due diverse pattuglie.

I “blitz” sono stati effettuati nei pressi della Villa comunale di Via Silla, in zona Treppiedi, al piazzale Baden Powell, in Viale Fabrizio e, come, nei giorni precedenti in via Sulsenti. Sequestrati tre ciclomotori, contestato un verbale per infrazione all’articolo 180 del codice della strada (mancanza dei documenti di guida) e cinque verbali per infrazione all’art. 72 (veicolo sprovvisto di specchietto retrovisore).

I controlli, assicurano dal Comando di Polizia Locale, continueranno anche nei prossimi giorni.