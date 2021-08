Motoscafo senza pilota semina il panico a Marina di Ragusa. VIDEO

Ragusa - Scene da film a Marina di Ragusa. Tragedia scampata stamani grazie all'intervento dell'equipaggio in gommone della Protezione civile comunale.

Un’imbarcazione fuori controllo e priva di conducente, che avrebbe potuto dirigersi da un momento all’altro verso aree affollate di bagnanti, è stata raggiunta e messa in sicurezza.

"Ringrazio gli operatori per un intervento tempestivo e per nulla banale, che ha potuto risolvere una situazione assai critica prima che potesse degenerare in un grave pericolo", dichiara il sindaco Peppe Cassì.

L'uomo alla guida della barca era caduto in mare.