Mottarone, la vita appesa a un filo VIDEO

Stresa - “Bisogna capire lo schema costruttivo dell’impianto e quali i dispositivi di sicurezza e perché non abbiano funzionato. Al momento noi non abbiamo fatto questo tipo di valutazione che immagino sarà oggetto di una perizia da parte della procura”. Lo afferma Roberto Marchino, comandante dei Vigili del fuoco di Verbania, ancora al lavoro in queste ore sul luogo dell’incidente sul Mottarone. Oltre alla rottura del cavo, infatti, i pm dovranno stabilire perché non abbia funzionato il freno di emergenza della cabina precipitata dalla funivia dello Stresa-Mottarone. "Credo ci sia stato un doppio problema - dice il responsabile provinciale del Soccorso alpino, Matteo Gasparini -, la rottura del cavo e il mancato funzionamento del freno di emergenza. Non sappiamo perché non si sia attivato, mentre nella cabina a valle ha funzionato". La mancata attivazione del freno era l’ancora di sicurezza per quelle vite agganciate a un cavo, perché "ha fatto sì che la cabina, dopo la rottura del cavo, abbia preso velocità, iniziando a scendere, finendo così catapultata fuori dai cavi di sostegno".

Restano riservata la prognosi e gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla strage : operato d’urgenza, al momento il piccolo è intubato e sedato. In ospedale, ieri a tarda sera, è arrivata la zia, sorella del padre che nell'incidente è morto con la moglie e con l'altro figlio di due anni. La famiglia, di origini israeliane, viveva nel Pavese. "Ho saputo cos'era successo dai messaggi di Whatsapp. Ho cominciato a ricevere tanti 'mi dispiace' e non capivo perché - racconta la donna -, ho chiamato mio fratello che non mi ha risposto, così anche mia cognata. Due ore dopo abbiamo ricevuto la conferma dei carabinieri e capito che mio nipote era vivo perché il suo nome non era nell'elenco delle vittime". "Ho perso mio fratello, mia cognata, un altro nipotino - dice - e con loro sono morti anche i nonni di mia cognata, che dopo aver ricevuto il vaccino in Israele avevano deciso di venire in Italia per stare un po' con i nipoti dicendo 'cosa mai può succedere in Italia'".