Movida a Pescara: arrivano i carabinieri, scatta il fuggi fuggi VIDEO

Pescara – Centinaia di persone a passeggio in piazza Salotto, nel fine settimana, nel centro della città abruzzese: assembramento sciolto dall’arrivo delle gazzelle dei carabinieri, che fanno scattare il fuggi fuggi tra i passanti. A quanto pare non tutti quelli che sfidano apertamente i divieti hanno un cuor di leone.

News Correlate Ristoratori e clienti sfidano chiusure e multe in tutta Italia VIDEO

Nel secondo video, invece, l’imponente arrivo di una colonna di volanti della polizia in piazza Scaravilli, a Bologna, dove oltre un centinaio di giovani sono stati sorpresi a bivaccare: gli unici 8 che non se la sono data a gambe sono stati multati perché non avevano la mascherina neanche appresso.