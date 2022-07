Movida in strada, la nonna imbraccia il fucile alla finestra

Licodia Eubea, Ct - I carabinieri di Licodia Eubea hanno denunciato una 77enne del posto per omessa custodia di armi e munizionamento. A segnalarla al 112, ieri notte, un residente: l’anziana aveva infatti scatenato il panico tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada, mostrando loro un fucile. In casa sono arrivati i militari, che l’hanno trovata in compagnia del figlio, con due fucili calibro 12 legalmente detenuti.

Erano appoggiati in vista, a un mobile nella stanza da letto. All’appello mancavano però 80 cartucce denunciate, che la donna ha riferito di non possedere più da tempo, essendo appartenute al padre ormai defunto. In merito alle minacce rivolte ai giovani, ha detto di aver imbracciato l’arma solo per intimorirli, perché infastidita dai loro schiamazzi.