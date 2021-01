Rosolini - E' ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica in attesa di essere trasferita all'ospedale Cannizzaro o al San Marco di Catania, una bambina di 13 anni di Rosolini, C.C. le sue iniziali, che ha riportato lesioni in faccia con fratture massiccio facciale e ferita regione zigomatica destra in seguito al calcio di una mucca mucca.

L'incidente oggi pomeriggio presso l'azienda di famiglia, dove la piccola ha subito il calcio in faccia da una mucca.