Muore 2 settimane dopo l'incidente Federico, 32 anni

Catania - Federico Lisitano, 32 anni, messinese, vittima di un incidente il 13 aprile sulla A18, all’altezza dell’area di servizio di Calatabiano, è deceduto oggi al Cannizzaro di Catania. In quella occasione era morto sul colpo Giuseppe Ieni, messinese di 71 anni, che viaggiava con Lisitano su un furgone che si è scontrato con il rimorchio di un autoarticolato. Il 32enne era stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale prima al «Sirina» di Taormina e poi trasferito nella Rianimazione del Cannizzaro di Catania. Oggi nonostante le cure dei medici l’uomo è deceduto.

Quel maledetto 13 aprile Giuseppe Ieri e Federico Lisitano viaggiavano a bordo di un furgone con cella frigo “Opel Combo”, carico di pesce, quando poco prima dell’uscita di Giardini Naxos sono finiti sotto il rimorchio di un autoarticolato – forse staccatosi dalla motrice in fase di marcia – rimanendo schiacciati dal mezzo pesante sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente acquistavano pesce all’ingrosso, per poi rivenderlo a Messina, al mercato “Vascone”. Il furgone e l’autoarticolato stavano procedendo sulla stessa corsia in direzione di Messina.