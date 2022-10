Muore a 17 anni dopo uno schianto in moto. Grave sedicenne. FOTO

Partinico, Palermo - Schianto mortale a Partinico. Un ragazzo di 17 anni, Antonino Ortoleva, è deceduto la scorsa notte a causa di un incidente avvenuto intorno all'una e mezza in via Principe Umberto. Insieme a lui, a bordo di un Honda Sh 125, c'era G. P., soccorso dal personale del 118 e portato al Trauma center di Villa Sofia dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Dopo l'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Partinico che hanno eseguito i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione Ortoleva avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro un palo in cemento non lontano dalla Real cantina borbonica. Sul posto anche il 118 che ha soccorso i due amici prima del trasporto in ospedale. Durante il tragitto però, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, il cuore di Ortoleva ha smesso di battere. Il sedicenne invece è arrivato in ospedale dove gli è stato riscontrato un profondo trauma cranico. Per questa ragione i medici hanno ritenuto necessario indurre il giovane in coma farmacologico in attesa di nuove valutazioni sull'evoluzione del suo quadro clinico.

La prognosi resta riservata. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi per verificare l'eventuale coinvolgimento di un altro mezzo. Ipotesi che, dai primi accertamenti, sarebbe stata esclusa. Lo scooter è stato sequestrato e portato in un deposito giudiziario mentre la salma del giovane Ortoleva è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.