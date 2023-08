Muore a 21 anni colto da attacco epilettico mentre faceva il bagno

Palermo - Tragedia a Isola delle Femmine. Un giovane di 21 anni è morto ieri pomeriggio dopo avere accusato un malore mentre stava facendo il bagno. E' successo tutto intorno alle 18.15. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe sentito male, rischiando di annegare. Sono scattati subito i soccorsi. Il ragazzo è stato portato a riva e gli è stato praticato un massaggio cardiaco.

Attorno al giovane si è creata nel giro di pochi minuti una folla di bagnanti: sul posto sono intervenuti poco dopo anche i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre per oltre 40 minuti per cercare di rianimare il ragazzo ma per lui non c'è stato nulla da fare.