Muore a 22 anni in seguito a una crisi epilettica

Rosolini - Tragedia stamani a Rosolini. Un giovane di 22 anni, Salvo Di Mari, è morto in seguito a una crisi epilettica mentre si trovava nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari che questa mattina lo hanno ritrovato a terra nella sua camera. Inutili sono stati i soccorsi del 118, con i medici che hanno provato a più riprese a rianimarlo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Ragazzo educato, dai modi gentili e grande lavoratore, Salvo era conosciuto in città in quanto aiutava il padre Giuseppe nel ben avviato bar di famiglia. I funerali si svolgeranno domani, martedì 29 dicembre, alle 15, in Chiesa Madre.