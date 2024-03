Pavia - E' morto a Pavia dopo aver accusato un malore che ha minato le sue già difficili condizioni di salute Oscar Garofalo, un bambino originario di Rosolini che con la famiglia si era trasferito da qualche tempo in Lombardia.

Vispo, intelligente, appassionato di cultura, Oscar è stato salutato ieri mattina a Pavia in chiesa. Una messa in suffragio per il piccolo Oscar sarà celebrata domenica 10 marzo, alle 18.30, in Chiesa Madre a Rosolini.