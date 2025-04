Muore a soli 14 anni cadendo dal tetto Leonardo Titone

Mazara del Vallo - È successo al Lungomare San Vito a Mazara del Vallo. Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri. Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici all'interno di un ex stabilimento vinicolo sul Lungomare, una struttura abbandonata da anni, un tempo utilizzata come caserma dei Vigili del Fuoco e oggi nella zona antistante adibita a parcheggio comunale. I due ragazzini sono precipitati da dieci metri. A salire sul tetto dello stabile dismesso sono stati in due: Leonardo Titone e un amico, kwalil Sfari, un ragazzo di origini tunisine di 13 anni. Superando recinzioni e divieti di accesso, i due sono riusciti a raggiungere il tetto, ma la struttura ha ceduto sotto il loro peso, facendoli precipitare nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri. Leonardo Titone è morto sul colpo. Kwalil, ha riportato una grave frattura al piede destro. Dopo un primo ricovero d'urgenza all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, è stato trasferito all’ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo.

A rimanere giù sono stati gli altri amici, che non avevano seguito Leonardo e Kwalil. fino al tetto. Non vedendoli più tornare, sono stati proprio loro a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, permettendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, la polizia municipale, presente il comandante Vincenzo Menfi e anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci.

Il corpo di Leonardo è rimasto a lungo all'interno dell'ex stabilimento, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. Straziante la scena dell’arrivo del padre del ragazzo, distrutto dal dolore. A causa di un malore dell'uomo è stata chiamata anche un'ambulanza. La madre, invece, al momento della tragedia si trovava fuori sede, in Germania assieme alla sorella di Leonardo. Numerosi giovani, amici dei due ragazzi coinvolti, si sono radunati nei pressi dello stabilimento, tra lacrime e incredulità. Indagini e sequestro dell'area Il procuratore di Marsala, Fernando Asaro, ha disposto il sequestro dell'intera area dell’ex stabilimento vitivinicolo, insieme al parcheggio antistante. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Presenti anche alcuni tecnici comunali.