Muore di Covid a 26 anni, non era vaccinata

Palermo - Una ragazza di 26 anni è morta questa notte all'ospedale Cervello a causa del Covid-19, dopo tre giorni di terapia intensiva: la giovane non era vaccinata e - affetta da problemi di obesità - era arrivata al pronto soccorso in condizioni già critiche.

Un altro giovane di 27 anni, anche lui non vaccinato, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico del capoluogo siciliano. Anche il Ragusano oggi ha registrato una vittima non vaccinata del Coronavirus, piu' anziana ma senza patologie pregresse.