Catania - Incidente sul lavoro ieri mattino, in via Acquicella a Catania. Un operaio è morto cadendo da una impalcatura da lui costruita in maniera artigianale.

A perdere Francesco Castiglione, 38 anni. Stava ristrutturando la casa del figlio, al secondo piano di un vecchio stabile, quando è rovinato a terra facendo un volo di parecchi metri. Castiglione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove è spirato.