Muore durante intervento 118, si sfogano a mazzate contro ambulanza FOTO

Trapani - Stavano prestando soccorso a un 61enne colto da malore ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto: la morte del congiunto ha scatenato la rabbia dei familiari che, armati di mazze, hanno danneggiato l'ambulanza del 118 mandando in frantumi il parabrezza e altri vetri.

"L'ennesimo episodio di incomprensibile violenza, lavoriamo e veniamo aggrediti - commenta il Mud 118, associazione di categoria che assiste tutti i dipendenti - Comprendiamo il dolore per i parenti ma non è la prima volta che denunciamo questi episodi, ci sentiamo come urlatori della valle dell'eco". L'equipaggio, afferma la sala operativa, è arrivato in 9 minuti. I sanitari, appena avvertito il clima di ostilità, hanno chiamato i carabinieri, che hanno riportato la calma e denunciato i violenti.