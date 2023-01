Gravina di Catania - Un altro incidente mortale a Gravina di Catania. Un motociclista è morto dopo essersi scontrato con un camion. L'incidente è avvenuto in via Etnea bassa, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Catania. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi.

Nei giorni scorsi sempre a Gravina era morto un commercialista di 60 anni.