Muore improvvisamente a Torino Gada Heneien, aveva 25 anni

Santa Croce Camerina - Ragusa e Santa Croce Camerina sono scosse dalla prematura e improvvisa scomparsa della 25enne Gada Heneien, giovane santacrocese venuta a mancare improvvisamente a Torino a causa di un malore. Gada, partita dalla sua città natale per intraprendere un percorso universitario che l’aveva portata prima a Pisa e poi a Torino, si era stabilita nella città piemontese per lavoro. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti.

A manifestare il proprio cordoglio è stato il sindaco Peppe Dimartino, che ha dichiarato: “Ho appreso con molto dolore la scomparsa, improvvisa, della giovanissima Gada Heneien, una nostra concittadina profondamente legata alla nostra comunità, dove è cresciuta insieme alla sua famiglia. Gada aveva intrapreso un percorso universitario che l’aveva portata prima a Pisa e poi a Torino e purtroppo proprio lì ci ha lasciati. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei suoi cari, negli amici ed esprimo – a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la città – le più sentite condoglianze alla famiglia. La comunità di Santa Croce si stringe nel dolore dei cari dinanzi a un lutto così doloroso”.

Nel frattempo, la sorella di Gada ha avviato una raccolta fondi per chiunque voglia sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore. Per rendere omaggio alla giovane, questa sera si terrà un corteo commemorativo: la partenza è fissata per le 19 da via Tripoli, con arrivo in piazza degli Studi. L’annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio comunale Luca Agnello attraverso un video diffuso sui social. Il rito funebre si svolgerà giovedi 27 alle 11,00 presso la propria abitazione in via Tripoli, 7. Dopo il rito funebre la salma sarà traslata presso il cimitero di Santa Croce Camerina.