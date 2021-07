Muore in luna di miele, le foto con la moglie ancora appese in paese

Sassari - Andrea Ghislotti aveva 33 anni e sabato scorso si era sposato a Martinengo, in provincia di Bergamo, con Elena. In paese sono ancora affisse le foto in cui, abbracciati, danno il lieto annuncio del loro matrimonio. Due giorni fa, mercoledì, è morto per un malore in spiaggia a Cala Sabina, in Sardegna, dov'era appena arrivato in viaggio di nozze. La coppia aveva aspettato la fine dell'ergenza Covid per sposarsi.

Il giovane imprenditore agricolo era con la moglie quando si è accasciato sulla sabbia all’improvviso e ha perso conoscenza: non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento immediato dei soccorsi in spiaggia (foto allegate). Domani si svolgeranno i funerali nella stessa chiesa dove, esattamente una settimana prima, è stato celebrato il matrimonio, durato appena quattro giorni.