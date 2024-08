Muore in un incidente in Francia un rosolinese di 16 anni

Rosolini, Siracusa - Una tragica notizia giunge dalla Francia, dove un giovane di origini rosolinesi, Federico Corrado Modica, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Largentière, piccolo Comune al sud della Francia. Aveva 16 anni.

Federico, il 7 agosto scorso, era a bordo della sua moto quando, per cause che sono al vaglio della gendarmerie francese, si è scontrato con un mezzo pesante che stava svoltando a destra in un incrocio. L’impatto è stato inevitabile. Il giovane, purtroppo, è deceduto sul colpo.

Federico risiedeva a Largentière assieme alla madre da circa due anni dopo aver vissuto con i genitori per tanti anni a Milano.