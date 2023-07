Muore in un incidente in moto Michele Arduca, 40 anni

Messina - Incidente mortale, questa mattina, alle 11.30, sullo scorrimento veloce che collega il casello autostradale di Patti, con la frazione di Patti Marina, nel Messinese. A perdere la vita, un uomo di quarant'anni che viaggiava su una motocicletta, Michele Arduca, residente a Reggio Calabria, ma originario di Marsala. L'uomo, probabilmente, complice anche una pericolosa curva e il manto stradale dissestato, ha perso il controllo della sua motocicletta, in maniera autonoma, sbalzando tra le barriere di protezione.

Sul posto, tempestivamente, è arrivata un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo in ospedale. Per lui, però, purtroppo, non c'è stato niente da fare. E Arducaè arrivato senza vita all'ospedale "Barone Romeo" di Patti. Sul posto, anche gli uomini della polizia stradale di Sant'Agata Militello.