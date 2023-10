Muore nel crollo di un controsoffitto, autopsia per Matteo Battaglia

Comiso - Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Matteo Battaglia, 22enne di Comiso morto il 10 ottobre all'ospedale Garibaldi di Catania, dopo due giorni di agonia. Matteo è rimasto vittima di un incidente nella serata di domenica, 8 ottobre. Si era recato presso un esercizio commerciale di Comiso che alcuni familiari avevano intenzione di acquistare, per visionarne i locali. Per cause che sono al vaglio dell'Autorità giudiziaria che ha indagato, per atto dovuto, il proprietario dei locali, il giovane sarebbe caduto da alcuni metri di altezza, dopo avere sfondato un controsoffitto. Il locale è stato posto sotto sequestro.

La famiglia aveva dato l'assenso per l'espianto degli organi. Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha preannunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno del funerale.