Muore schiacciato da un cancello operaio di 55 anni

Messina - Non ce l'ha fatta Gaspare Rallo, l'uomo di 55 anni originario di Palma di Montechiaro. È morto la scorsa notte al Policlinico di Messina dopo essere rimasto ferito in modo grave perché colpito da un grosso cancello nella zona industriale di Giammoro. L’uomo, stava entrando in un capannone in disuso, ed è stato colpito dal cancello di ferro che si è staccato cadendo. Con lui c’era un’altra persona che ha chiamato il 118.

Trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina è stato ricoverato con la prognosi riservata. I sanitari hanno subito giudicato gravi le sue condizioni. In nottata è deceduto.