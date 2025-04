Muore schiacciato da una porta blindata Pietro Zito, 35 anni

Trapani - È rimasto schiacciato sotto una porta blindata che di lì a poco avrebbe dovuto installare. Un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, Pietro Zito, è deceduto ieri al Trauma center di Villa Sofia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. Due giorni fa Zito, secondo una prima ricostruzione, era andato a consegnare una porta per conto di un'azienda con sede a Carini per cui lavora. Durante il trasporto, però, qualcosa sarebbe andato storto e il 35enne sarebbe stato travolto dalla pesante struttura non riuscendo più a liberarsi. Una volta lanciato l’allarme a 112 e dopo l’intervento dei sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza, l'uomo è stato portato d’urgenza al Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche e così i medici hanno disposto il trasferimento a Palermo. Dopo una prima tappa al Civico dov’è arrivato con l’elisoccorso, Zito è stato trasferito al Trauma center, ma nel giro di poche ore, nonostante le cure dei medici, il suo quadro clinico è peggiorato irrimediabilmente sino a quando il suo cuore non ha smesso di battere.