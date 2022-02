Muore schiacciato dal suo trattore

Trapani - Un uomo è morto in un incidente in campagna nei pressi di Santa Ninfa, nel Trapanese. Mentre lavorava nei campi di sua proprietà, in contrada San Vito, un pensionato di 66 anni, è stato schiacciato dal suo trattore ed è morto per complicanze respiratorie prima che potesse essere soccorso. E' accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che indagano per accertare la dinamica esatta dell’incidente. I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa Madre di Santa Ninfa.