Muore schiacciato dal trattore

Agrigento - Un agricoltore è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava in un podere nei pressi di Cianciana, in provincia di Agrigento. Agostino Ciaccio, 62 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Civico di Palermo dove, però, è morto. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cammarata.