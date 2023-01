Muratore vittoriese muore dopo essere caduto da un'impalcatura

Vittoria - E' morto in seguito alle lesioni riportate dalla caduta da un'impalcatura il muratore 69enne Nuccio Caggia, vittima di un terribile incidente sul lavoro oggi in via Cristoforo Colombo La tragedia intorno alle 10:30.

L’uomo è caduto da un'impalcatura al secondo piano di un edificio in costruzione in via Cristoforo Colombo, facendo un volo di otto metri. Le sue condizioni sono apparse disperate ai soccorritori del 118. Il muratore è spirato poco dopo in ospedale, al Guzzardi, dove era stato trasferito d'urgenza.

Sul luogo dell'incidente, l'ennesima morte bianca, i Carabinieri di Vittoria e il personale dello Spresal che hanno avviato le indagini per conto della magistratura ragusana, sottoponendo a sequestro il cantiere.