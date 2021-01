Napoli, da soli nella notte: altro rider aggredito e rapinato dello scooter

Napoli - Tra i pochi autorizzati a girare le solitarie vie cittadine dopo il coprifuoco, i rider - già provati da un lavoro duro e mal pagato - rischiano di diventare ora anche le principali prede della criminalità notturna. Un fattorino di 33 anni è stato rapinato ieri notte del proprio motorino in via Terracina, che collega Bagnoli e Fuorigrotta. Una via di passaggio isolata e senza videocamere.

Il ragazzo è stato fermato mentre consegnava dei pacchi a domicilio da due criminali – entrambi armati di pistola e col volto coperto da caschi integrali - e ferito alla testa col calcio di una pistola. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’episodio segue quello avvenuto sempre nel capoluogo partenopeo, a Calata Capodichino, la notte tra l'1 e il 2 dicembre, in cui è rimasto vittima il 50enne Giovanni Lanciato, accerchiato da una banda di giovanissimi.