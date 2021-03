Napoli, bambine si prendono a botte incitate dai genitori VIDEO

Napoli – Non c’è solo il “matrimonio napulitano” che non può capire chi nasce altrove, tante altre cose che accadono nel capoluogo campano sono incomprensibili all’umana ragione. Due famiglie hanno ripreso e postato su TikTok la lotta libera tra due bambine, incitandole a darsele di santa ragione e umiliando alla fine la piccola “sconfitta”. Una sconfitta per tutti, in realtà, lo spettacolo di minorenni aizzate come in un combattimento tra galli, da adulti che non si fermano neanche quando una delle due piange di dolore: dopo qualche istante di "cure" da parte della madre, parte il secondo round con nuova scazzottata. "Prendigli i capelli, buttala a terra" grida uno dei presenti in dialetto, mentre un altro ride sguaiatamente e prende in giro la bimba sconfitta: "Hai perso, hai perso". I volti sono tutti ben visibili nel video originale diffuso in Rete e, a seguito dell’indignazione suscitata, si attende ora l’identificazione e la denuncia dei responsabili.