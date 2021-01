Napoli, crolla la facciata della chiesa barocca: panico tra i passanti FOTO

Napoli - Il solaio di un edificio adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour, a Napoli, è crollato intorno alle 8 di questa mattina, 20 gennaio, trascinando parte della facciata. Una parete intera si è letteralmente sbriciolata: pietre e terreno hanno invaso la strada sottostante finendo addosso ad alcune vetture in sosta nelle adiacenze, ma fortunatamente non risultano feriti. La chiesa, di stile barocco, fu realizzata tra il 1600 e il 1700: chiusa dopo il terremoto del 1980, rimase sbarrata fino al 1997, quando iniziarono i lavori di consolidamento, ma anche dopo la fine di questi restò chiusa. E’ stata riaperta solo nell'aprile 2017. Probabile che il cedimento sia dovuto alla mancata manutenzione e alle infiltrazioni d'acqua dovute a questi giorni di pioggia.