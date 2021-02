Napoli, il coprifuoco è terra di nessuno: risse e ronde fino all’alba VIDEO

Napoli - Una rissa tra giovani durante il coprifuoco - in pieno centro, in piazza Poli a Portici - con calci, pugni e urla dai balconi: le immagini girate da un residente con uno smartphone sono al vaglio dei carabinieri. Non basta: in un altro video finito in queste ore sui social – il secondo allegato - mostra piazza Mercato invasa da decine di ragazzini in scooter e auto che schiamazzano e suonano i clacson “fino alle 4 del mattino – denuncia un altro abitante -, i cittadini ormai esasperati dalle bravate di queste orde criminali". Le scene di violenza quotidiana nel capoluogo partenopeo ormai inondano i social: un fenomeno preoccupante, anche alla luce dei contagi tra i giovani. Non è un caso che, solo nelle ultime 24 ore, a Napoli siano risultati positivi 31 studenti, 6 prof e siano già 28 gli istituti appena riaperti e già richiusi in tutta la regione.