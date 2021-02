Napoli libera tutti, come se il Covid non fosse mai esistito FOTO | VIDEO

Napoli – Riconfermata gialla la Campania si è data alla pazza gioia nel weekend, del resto la legge glielo consente, permettendo sostanzialmente a chiunque di andare ovunque. Nel capoluogo, in particolare, stanno facendo discutere foto e filmati condivisi dagli utenti sui social, tra sabato e domenica. I video riprendono decine di adolescenti ammassati e senza mascherine, poco prima del coprifuoco alla metro del Vomero, sulla banchina della stazione Vanvitelli. Quindi la folla per l’aperitivo ai bar di Chiaia, in via Bisignano. Da ultimo, la ressa sul lungomare fin dalla mattina. Praticamente come fosse zona bianca.