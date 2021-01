Napoli, lite sulla svolta all’incrocio finisce in rissa VIDEO

Napoli – Il video è stato girato sicuramente in estate, non oltre settembre visto l'abbigliamento dei protagonisti, ma è stato diffuso solo ieri su Youtube da un utente napoletano, facendo incetta di commenti e condivisioni: una macchina, senza frecce lampeggianti e con lo specchietto laterale chiuso, taglia la strada a un motociclista, che vuole sorpassarla nonostante la striscia continua sulla carreggiata. Sulla scena interviene un estraneo, che inizia a sbraitare come un ossesso: dagli insulti alle mani è un attimo. Il video, girato dalla cam sul casco del motoclista, viene interrotto prima che la situazione degeneri.