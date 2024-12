Napoli, turista travolto e ucciso da uno scooter

Napoli - Un uomo di 75 anni è stato investito e ucciso da uno scooter a Napoli. È accaduto ieri sera e si tratta della 26esima vittima dall'inizio del 2024 sulle strade del capoluogo regionale. L'ultima persona morta, nato a Bari ma residente in Francia, era a Napoli in vacanza con la moglie e un nipote. È stato investito sabato sera intorno alle 21.30 in corso Amedeo di Savoia, mentre attraversava la strada. Alla guida del motorino era un ragazzo di 21 anni.

La vittima dell'incidente è stato trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale Cardarelli. I medici, vista anche la gravità delle ferite, si sono riservati la prognosi ma questa mattina il 75enne è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Napoli, Unità Infortunistica stradale, che hanno svolto i rilievi tecnici. Il conducente del motorino, al quale è stata ritirata la patente, è stato sottoposto ad alcol e narcotest. Il motociclo, un Honda SH300, è stato sequestrato.

Gli agenti dell'Infortunistica stradale stanno svolgendo le indagini finalizzate all'esatta ricostruzione dell'accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Con questo incidente, come detto, salgono a 26 le vittime della strada nel 2024 a Napoli; di queste, 14 erano pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e un passeggero a bordo di un'auto.