Napoli: ucciso per un parcheggio e per difendere la figlia, 4 fermi

Napoli - Svolta nell'omicidio di Maurizio Cerrato, il 62enne custode del parco archeologico di Pompei ucciso tre sere fa a Torre Annunziata per aver soccorso la figlia 21enne Maria Adriana, che aveva spostato una sedia per parcheggiare l'auto e l’aveva ritrovata a terra con le gomme squarciate. In quattro hanno prima ingiuriato e poi aggredito brutalmente il padre, mentre cambiava la ruota bucata alla sua, perché a loro giudizio aveva occupato un posto “riservato” a loro, impegnato appunto con una sedia sul bordo del marciapiede.

L'uomo è stato colpito alla testa con un compressore portatile per gonfiare i pneumatici e poi accoltellato al petto: è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Castellammare di Stabia. Poche le testimonianze di passanti e residenti in zona raccolte dagli inquirenti, ma è bastato il racconto della figlia scioccata per far scattare all'alba quattro fermi nei confronti di altrettanti balordi ritenuti responsabili del delitto: attualmente sono nel carcere di Poggioreale, in attesa di essere interrogati dai pm.