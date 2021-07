Nasconde la malattia alla moglie, il vescovo annulla il matrimonio

Vigonovo - Ha nascosto per anni alla futura moglie la malattia di cui soffre da ragazzo, una grave forma di artrite reumatoide, perché temeva che lei potesse lasciarlo e annullare le nozze. Com’è avvenuto. I fatti risalgono al 2019, quando la coppia di 35enni veneti si è sposata in una chiesa di Vigonovo, ma solo in questi giorno il vescovo di Padova Claudio Cipolla ha annullato l’unione "nel nome del Signore". Alla moglie è bastata qualche settimana di convivenza per accorgersi della patologia del marito il quale, portato a casa il risultato, ha smesso di assumere i farmaci subendo un tracollo fisico.

«Uno choc - racconta la donna, di nome Micol, a cui il consorte è stato costretto a confessare l’inganno -. Mi sono sentita tradita e finalmente ho capito perché aveva tutta quella fretta di sposarmi. Ho sempre pensato che sarei rimasta con lui di fronte a qualunque avversità la vita ci avrebbe messo davanti, ma il fatto che mi abbia ingannata è inaccettabile». Approfondita la vicenda e utilizzando il "processo breve" introdotto da Papa Francesco proprio per casi come questo, monsignor Cipolla ha sciolto il vincolo religioso: per il dolo subito dalla moglie e, tra le motivazioni della sentenza, anche perché la malattia in questione riduce di molto la fertilità maschile e dunque difficilmente sarebbero nati figli.