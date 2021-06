Nave quarantena verso Pozzallo, ci sono 12 positivi

Pozzallo - E' atteso stamani l'arrivo a Pozzallo della nave quarantena Snav Adriatico con 192 migranti, sbarcati sabato scorso a Lampedusa, quando con 18 eventi in successione dall'alba sono stati oltre mille gli arrivi con l'hotspot arrivato a ospitare in poche ore oltre 1.200 persone. I i migranti in arrivo a Pozzallo anche 12 positivi. Da qui saranno poi trasferiti a Crotone.