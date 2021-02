Nave sequestrata in Cina, Luca Porcelli torna a Pozzallo

Pozzallo - Stasera il nostro concittadino Luca Porcelli tornerà a casa, sabato mattina incontrerà il Sindaco Ammatuna a Palazzo di Città. Porcelli, bloccato da mesi a Huanghua, in Cina, insieme agli altri componenti dell’equipaggio della nave “Mba Giovanni”, torna a casa.

Arriverà stasera, intorno alle ore 23,00, all’aeroporto di Catania dopo aver fatto scalo a Roma e potrà di nuovo abbracciare i suoi familiari.

Non appena arriverà nello scalo della capitale si metterà in contatto con il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per aggiornarlo degli ultimi dettagli.

Sabato mattina ci sarà un incontro a Palazzo di Città per festeggiare la fine di un'avventura lunga e difficile e per manifestargli la vicinanza di tutta la città.