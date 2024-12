Nel ristorante di Aci Trezza carne e pesce scaduti

Aci Castello - I carabinieri di Aci Castello, con i colleghi del Nas di Catania, hanno effettuato un controllo in un ristorante di cucina orientale di Aci Trezza, sospendendone l’attività e denunciando la titolare 56enne per la somministrazione ai clienti di cibi in cattivo stato di conservazione. I militari hanno accertato le carenti condizioni igienico-sanitarie del locale, riscontrando sporcizia non rimossa da tempo nella cucina.

La proprietaria, inoltre, serviva alla clientela carne e pesce scaduti e mal conservati. Dei quasi 90 chili di alimenti trovati, infatti, alcuni erano scaduti e altri, soprattutto surgelati, non erano stati mantenuti alla temperatura di conservazione prevista, interrompendo così la catena del freddo, con seri rischi per il consumatore in quanto il prodotto deperisce rapidamente e diventa tossico. L’attività del locale è stata sospesa con l’intimazione al titolare di risanare i locali, mentre i 90 chili di prodotti ittici e di carne sono stati sequestrati e distrutti.