Neonata soffocata da busta esce da coma, danni cerebrali da valutare

Sassari – Dopo quasi un mese, è uscita dal coma la piccola di 5 mesi che ha rischiato di soffocare a causa di un sacchetto di plastica che si trovava nel suo lettino: ieri i medici del Gaslini di Genova, dov’è ricoverata dal 6 giugno, le hanno applicato un sondino gastrico per l'alimentazione diretta. Le condizioni di salute migliorano giorno dopo giorno, ma restano da valutare gli eventuali danni cerebrali subiti. Il Tribunale dei minorenni di Sassari, dov’è avvenuto l’incidente, ha rigettato la richiesta della locale Procura perché decadesse la responsabilità genitoriale del papà e della mamma - residenti nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia della città sarda - ma un'udienza di verifica è stata fissata per ottobre.

I genitori restano indagati per abbandono di minore e i pm valutano anche l'ipotesi di lesioni gravissime: le indagini dovranno accertare, infatti, per quanto tempo la bambina sia rimasta senza controllo. E’ stata la madre, entrata nella stanza in cui dormiva, ad accorgersi della busta attorno alla testa che le impediva di respirare: insieme al marito, ha cercato di rianimare la figlioletta la ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Allertato il 118, la neonata è stata portata in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata e da qui, qualche ora dopo, trasferita nel più attrezzato capoluogo ligure con un volo dell'Aeronautica. La coppia ha altri tre figli piccoli e non si esclude che possa essere stato uno di loro, di 4 anni, a infilare per gioco la busta intorno alla testa della sorellina.