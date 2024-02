Neonato abbandonato al piano terra di un palazzo, c'è biglietto del padre

Milano - Un bambino di pochi mesi è stato lasciato giovedì pomeriggio in via degli Apuli, quartiere Giambellino, a Milano. Il neonato era al piano terra di un palazzo, in una cesta, davanti all'ingresso di un appartamento. Era avvolto in una coperta. Accanto a lui un biglietto scritto in arabo, in cui il padre afferma di non essere in grado di prendersi cura del piccolo. A dare l'allarme un inquilino straniero che si è ritrovato la cesta davanti al portone di casa. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. In via degli Apuli sono intervenuti i carabinieri che stanno coordinando le indagini. Si cercano i genitori del bebè.