Neonato muore schiacciato su bus dopo frenata: era nel marsupio della mamma

Genova - Un neonato è morto schiacciato sull'autobus, dopo una frenata del mezzo: il piccolo era nel marsupio della mamma. La tragedia è avvenuta lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, in provincia del capoluogo ligure, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalle agenzie di stampa perché il bimbo è morto ieri sera, dopo un mese e mezzo di ricovero al Gaslini. L'autista aveva schiacciato bruscamente sul pedale del freno, dopo aver investito una donna che attraversava la strada. La giovane madre, che si stava sedendo all'interno del mezzo, aveva il figlioletto appena nato nel marsupio: ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti, schiacciandolo contro un sostegno di metallo. Il neonato era stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale dove però, nonostante le cure, è morto mercoledì.